Nuovo appuntamento con "Italia's Got Talent"

sabato 14 gennaio alle 21.10 su Canale 5 arriva il secondo imperdibile appuntamento con la terza edizione di "Italia's Got Talent", lo show del talento condotto dalla coppia vincente Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico. Mentre in giuria, come sempre, troveremo Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Dopo l'ottimo esordio con il 23 per cento di share e 5 milioni e 264 mila spettatori,alle 21.10 su Canale 5 arriva il secondo imperdibile appuntamento con la terza edizione di "", lo show del talento condotto dalla coppia vincente. Mentre in, come sempre, troveremo

La peculiarità che contraddistingue questo talent, oltre al fatto che per chi partecipa non ci sono limiti di età o di tipologia di esibizione, è quella di dare spazio alla gente comune, ai tanti sogni, alle tante abilità e ai più svariati talenti.



Come sempre il tempo a disposizione per i talenti è di due minuti sul palco, dove inesorabile arriva il verdetto dei giudici: se sono due sì si passa alla fase successiva, se il giudizio positivo arriva da un solo giurato l’esclusione è immediata. Tra i concorrenti c'è chi del talento ne ha fatto una professione, come funamboli, circensi, artisti di strada, pittori e scultori.



Per altri, che nella vita di tutti i giorni sono mamme, papà e figli, casalinghe e avvocati, segretarie e operai, medici e insegnanti e via dicendo, il talento è una passione che si coltiva da anni. Per tutti, la partecipazione a “Italia’s Got Talent” è la possibilità di coltivare un sogno.



Il programma è scritto da: Mauro Monaco, Andrea Vicario, Giona Peduzzi, Barbara Cappi, Stefania Rosatto, Walter Corda e Luca Pellegrino. La regia è affidata a Paolo Carcano e Andrea Vicario. I provini sono sempre in corso: per partecipare a IGT chiamare il numero 06/3725727 oppure collegarsi al sito ufficiale www.italiasgottalent.it.