Tg5, il ricordo di Mentana e Rossella

- Il Tg5 compie vent'anni e i due direttori,, che hanno precedutoraccontano la loro esperienza. A cominciare da Mentana, che per 12 anni - "quasi 13" tiene a precisare lui - è stato alla guida del telegiornale di: "Di momenti belli ne ho avuti tantissimi, l'unico brutto è stato quello dell'addio". Rossella ricorda invece come "momento più alto le cronache della scomparsa di". Il più difficile? "Lo scontro con".

"Con il Tg5 ho fatto una camminata esaltante - spiega Mentana - costruire da zero un tg nazionale capita poche volte nella storia della televisione e una volta sola nella storia di un giornalista. Un'avventura partita nelle condizioni migliori, quanto ad editore e redazione, dato che Berlusconi all'inizio era ben diverso da quello che poi è diventato, il suo unico interesse allora era che il telegiornale avesse buoni ascolti, e la redazione l'ho potuta reclutare io, erano tutti giovanissimi e 20 anni dopo molti di loro sono ancora, giovanilissimi, al loro posto".



Se gli si offrisse la possibilità di tornare a dirigere il Tg5 lo farebbe? "No", risponde deciso e spiega: "Credo che nel nostro mestiere, salvo grandi eccezioni si debba andare aventi, mai stare con la testa voltata all'indietro. Al Tg5 ho già dedicato un pezzo della mia vita, con grandi soddisfazioni". Poi Mentana aggiunge con orgoglio: "Ho potuto raccontare la crisi della Prima Repubblica, Mani Pulite e l'avvento del maggioritario. Il punto più emblematico: il famoso 'faccia a faccia' Berlusconi-Occhetto".



Dal canto suo Rossella rivede nel Tg5 di oggi la stessa sua passione: "Per i fatti della vita, quelli drammatici ma anche quelli gradevoli, con una visione sempre ottimistica". Rossella, direttore del Tg5 dal novembre 2004 a luglio 2007, rivendica di aver "voluto un telegiornale che non fosse un incubo da ora di cena, con un po' di ottimismo e Mimun ha mantenuto questa tradizione".



Della sua direzione sottolinea come "momento più alto le cronache della scomparsa di Giovanni Paolo II e della nomina del suo successore", mentre "il momento più bello è stato quando, dopo i primi 15 giorni, ho capito che gli ascolti tenevano e, vinta la paura dell'avvio, ho potuto pedalare in scioltezza. L'eredità di Mentana era pesante, all'inizio la avvertivo ogni volta che parlavo con qualcuno della redazione". Il momento più difficile? "E' stato lo scontro con Sposini, poi abbiamo rotto. Sono cose che addolorano". Di una cosa però è tuttora orgoglioso: "Ho dato più spazio alla religione, ho aperto una vera e propria sezione vaticana, con tre colleghe bravissime. Quello è stato il fiore all'occhiello della mia redazione".