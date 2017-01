Pamela: "Mia figlia di otto anni balla in tv"

foto Ufficio stampa Correlati LA STAR IERI E OGGI 11:13 - Quando lei ha cominciato aveva 16 anni, ed era una stella di punta di "Non è la Rai". Adesso anche la figlia di Pamela Petrarolo (detta "The Voice"), la piccola Alice di otto anni, sta ripercorrendo la sua strada. E' stata infatti impegnata fino a qualche settimana fa nel corpo di ballo di "Ti lascio una canzone" e la madre, a "Vero", confessa: "Spero faccia tv, ma con tanta passione". - Quando lei ha cominciato aveva 16 anni, ed era una stella di punta di "". Adesso anche la figlia di(detta), la piccoladi, sta ripercorrendo la sua strada. E' stata infatti impegnata fino a qualche settimana fa nel corpo di ballo di "" e la madre, a "", confessa: "Spero faccia tv, ma con tanta passione".

Quanto a Pamela, dopo le esperienze in tv, da anni studia recitazione perché vorrebbe tentare la carta del cinema, anche se non è facile: "Per chi lavora in tv e vuole fare anche cinema ci sono molti pregiudizi. E in tv non sembra esserci uno spazio adatto a me, è altrettanto vero che molti programmi stanno andando male, a parte Zelig non c'è molto altro".



Quando ha visto al figlia Alice esibirsi sul palco si è emozionata: "Mi sono rivista in lei, e mi è tornata subito in mente mia mamma, quando mi accompagnava alle audizioni...".



A "Non è la Rai" giocava a fare la rivale di Ambra Angiolini, in realtà le due sono ancora amiche: "Ci sentiamo spesso, quando lo scorso anno è venuta a Roma con una tournée teatrale sono andata nel camerino a salutarla e ci siamo abbracciate, ripromettendoci che presto con i nostri figli andremo a prendere un bel gelato".