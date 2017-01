Berté e D'Alessio, la strana coppia a Sanremo

foto LaPresse Correlati LOREDANA, GRINTA ROCK 10:51 - Dopo Morgan, ecco che arriva una (quasi) certezza. Loredana Berté e Gigi D'Alessio saliranno sul palco in duetto con "Respirare". Il brano è stato scritto dal cantautore napoletano ad hoc per la cantante. E' un piccolo ritratto affettuoso della Berté. Nel cast dovrebbe esserci anche Samuele Bersani in coppia con Goran Bregovic, sembra non ce l'abbia fatta Marco Mengoni. - Dopo l'annuncio bluff di Emanuele Filiberto sulla sua partecipazione a Sanremo con, ecco che arriva una (quasi) certezza.saliranno sul palco in duetto con "". Il brano è stato scritto dal cantautore napoletano ad hoc per la cantante. E' un piccolo ritratto affettuoso della Berté. Nel cast dovrebbe esserci anchein coppia con, sembra non ce l'abbia fatta

Tra gli Artisti in gara si fanno sempre più insistenti i nomi di Lucio Dalla con Pierdavide Carone, Noemi, Renga, Emma Marrone, Eugenio Finardi, Nina Zilli, Dolcenera e Marlene Kuntz. Bisognerà aspettare domenica per la conferma e non è escluso che la rosa dei partecipanti possa aumentare di numero e salire a 16.



Intanto si è concluso il Sanremo Social Day, trasmesso in streaming e che ha visto esibirsi 30 aspiranti Giovani scelti da Facebook per numero di voti e altri 30 sempre pescati dalla Rete ma selezionati dalla Commissione. C'erano un po' tutti Miss Italia Stefania Bivone, la scoperta di Caterina Caselli Erica Mou e Bianca la nuova scommessa della casa discografica Carosello che scala l'airplay radiofonico con "La gelosia". Dai talent show Vito Fasano e Alessandro Casillo ("Io Canto"), Davide Mogavero e Antonio Maggio da "X Factor", Simonetta Spiri e Cassandra da "Amici". Sospesa per qualche minuto per l'esibizione di Alya e il già citato Vito Fasano, due minorenni di cui non è giunta in tempo l'autorizzazione dei loro tutori per le riprese video. Bisognerà aspettare il 14 gennaio per scoprire il nome dei sei Giovani che concorreranno a Sanremo assieme alle due band selezionate con il concorso AreaSanremo: Bidiel e Io ho sempre voglia.