Festini hot per "Take me out"

foto Dal Web 11:11 - Il popolare programma inglese di appuntamenti "Take me Out", condotto dal comico Paddy McGuinness, si trova al centro di una bufera dopo che 90 concorrenti hanno ammesso di aver partecipato, presso una lussuosa villa, ad un festino a luci rosse in cui scorrevano fiumi di alcol. Lo show non è nuovo alle provocazioni, soprattutto per quanto riguarda i piccanti fuori onda, ma gli scandali non sembrano destinati ad esaurirsi qui.

Wen-Jing Mo, una delle concorrenti, ha infatti ammesso di essere stata "manipolata" nel letto dal ragazzo assegnatole dal programma, il 32enne Aaron Withers.



La ragazza, dalle pagine del "Daily Mirror" parla senza peli sulla lingua del loro incontro: "Mi ha plagiato solo per portarmi a letto, ha manipolato l'intera situazione. Mi ha soltanto preso in giro". E continua con accuse ben precise: "Non voglia assolutamente avere un altro incontro con lui dopo che sono venuta a sapere che in passato ha picchiato una donna".