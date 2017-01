Gf, anche tra Vito e Sabrina scatta il bacio

Sabrina aveva già confidato a Valentina di apprezzare Vito, definendolo "figo" e spiegando come i suoi modi di fare la attraessero particolarmente. Detto fatto. Prima la vicinanza, poi i discorsi, gli abbracci... e alla fine tra i due scatta il bacio.



intanto Kevin si apre a Martina e le confessa di non aver mai dichiarato la sua omosessualità. Certo, le sue amiche ne sono a conoscenza, ma a casa è quasi un tabù.



Il padre - che il ragazzo dichiara essere di "vecchio stampo" - non si sa se accetterebbe la notizia, la madre, che evidentemente aveva già capito la sessualità del figlio, ha costretto il ragazzo ad ammetterglielo.



L'inquilino dichiara di essere una persona completamente diversa in famiglia, non riesce ad essere spontaneo e trattiene i suoi modi di fare che lo hanno caratterizzato sin dal suo ingresso al GF.