Bonolis e Laurenti vanno via dal Paradiso

foto Da video 16:50 - Colpo di scena! Dopo undici anni Paolo Bonolis e Luca Laurenti lasciano il Paradiso Lavazza. I due hanno interpretato, spesso arricchendoli con battute esilaranti, sketch divertenti attorno al celebre espresso, offrendo momenti quotidiani ironicamente legati alla cultura e al modo di essere tipicamente italiani. Gli spot andranno in onda fino al 31 gennaio, poi sarà reso noto il nome del prossimo protagonista.

"La staffetta di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con nuovi attori - spiega la Lavazza - rientra nel naturale sviluppo del progetto 'Paradiso' dove dopo un certo periodo i protagonisti, sempre eccellenti, si alternano. Bonolis e Laurenti sono stati due grandi interpreti di questi spot e a loro Lavazza dedica un sentito grazie per l'amicizia, la professionalità e la passione con cui hanno lavorato in questi anni".



L'azienda ricorda che le sceneggiature ideate dall'agenzia Armando Testa "sono state interpretate in maniera sempre originale dai diversi personaggi entrati nel corso degli anni a far parte del cast, che hanno contribuito a far diventare il 'Paradiso Lavazza' un caso di successo unico in Italia, per continuità e gradimento. Di volta in volta vengono quindi presi in considerazione, in base al contenuto delle sceneggiature, nuovi artisti come possibili protagonisti del 'Paradiso'".