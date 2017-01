Tanti auguri per i vent'anni del Tg5

foto Olycom Correlati IL RICORDO DI MENTANA E ROSSELLA

LA NASCITA NEL 1992 15:23 - Partiva esattamente vent'anni fa, il 13 gennaio del 1992, l'avventura del Tg5. E già la prima sera avvenne il primo sorpasso sul Tg1. Ora il Tg di Canale 5 ora festeggia proprio con una stagione che gli sta regalando spesso la leadership sul concorrente nell'edizione delle 20. In questi 20 anni si sono avvicendati tre direttori: Enrico Mentana, rimasto in carica per 12 anni, Carlo Rossella dal 2004 al 2007, e l'attuale direttore Clemente Mimun.

"Battere subito il Tg1 non era nei nostri piani, ma nei nostri sogni sì - dice Clemente Mimun -. E a volte i sogni si realizzano. L'importante è festeggiare il ventennale con un telegiornale forte e credibile. I sorpassi fanno allegria, ma la vera gioia sta nella consapevolezza di essere una squadra forte e coesa, che realizza un ottimo telegiornale".



Sulla scelta di esordire proprio nell'orario delle 20 contro il tg ammiraglio di Viale Mazzini, Mimun aggiunge: "La scelta di andare frontalmente contro il tg più forte, che fu di Silvio Berlusconi, si rivelò vincente. Alle 20 sfidavamo il Tg1, il tg più radicato la sera, e alle 13 il piu' forte nella fascia meridiana, cioé il Tg2. Altra grande intuizione del nostro editore fu "Prima Pagina", il rullo di notizie che ancora oggi accompagna gli italiani dalle 6 alle 8 del mattino".



Ma l'avvento del Tg5 ha comportato una vera e propria rivoluzione di tutto il 'costume' informativo: il linguaggio meno ingessato, il maggiore spazio dato alla cronaca e il ritmo incalzante hanno influenzato tutto il panorama delle news televisive. "Grazie al nostro Tg5 -sottolinea Mimun - tutta l'informazione televisiva e' migliorata. Se non ci fosse stata la nostra rivoluzione in Rai sarebbero ancora agli incipit tipo 'nella splendida cornice...'. Ora con Tgcom24, che ha nel suo quartier generale moltissimi giornalisti che provengono dalle fila del Tg5, Mediaset rivoluzionerà anche le all news", aggiunge il direttore.



Di questi 20 anni di storia del Tg5, per Mimun "il giorno più drammatico, è stato quello della morte di Andrea Pesciarelli, un bravissimo collega che avevo voluto con me al Tg1 e poi al Tg5". Pesciarelli era arrivato al Tg5 nel 2007 seguendo Mimun dalla Rai ma l'8 ottobre scorso ha perso la vita in un incidente in scooter sul Lungotevere delle Armi a Roma. "Il giorno più felice? Sarà quello del ritorno di Lamberto Sposini in tv", aggiunge Mimun.



Quanto alla "formula vincente" del Tg5, di quello degli inizi come di quello attuale, secondo Mimun è sempre la stessa: "Raccontare quel che accade con semplicià' ed onestà, approfondendo i fatti più contradditori e consentendo ai telespettatori di formarsi una propria autonoma opinione. Aveva ragione Enzo Biagi per il quale la 'formula magica' era informare senza annoiare".



Su come la redazione festeggerà il 13 gennaio, Mimun dice: "Speriamo facendo un tg migliore del solito, per poi andare a brindare e a mangiare tutti insieme da qualche parte. Il decimo compleanno con Enrico Mentana fu festeggiato in una discoteca. Ma ora siamo troppo vecchi, non ci farebbero neppure entrare. Comunque, Mentana sarà naturalmente invitato e spero sarà dei nostri, così come accadde con me che mi presentai pur essendo, allora, il direttore del Tg2", conclude.