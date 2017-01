"U&D", Giorgia bacia Marco con passione

foto Dal Web Correlati MANFREDI RIFIUTATO

BACIO CON SOPRESA 10:28 - Tra Giorgia e Marco "scocca" il bacio a "Uomini e Donne" e Manfredi reagisce abbandonando lo studio. Il passionale "bocca a bocca" tra la tronista ("che non bacia nessuno", ndr) e il bel corteggiatore fa andare su tutte le furie il rivale in amore. Ma subito Giorgia si pente e lo implora: "Mi vergogno, ti prego non te ne andare". Adesso che la scelta è vicina, i giochi sembrano fatti. Ma, come al solito, non mancheranno le sorprese.

Manfredi riceve un bigliettino da parte di Giorgia che gli comunica di non voler fare l'esterna con lui: "Non riesco a capirti, Giuseppe mi dice le parolacce e tu niente, non mi difendi neanche quando Tina mi attacca....". Ma il corteggiatore non accetta le critiche e anzi fa esplodere la sua rabbia, e non le manda certo a dire.



In realtà Giorgia lo stuzzica per provocare delle reazioni e riesce nel suo intento. Soprattutto quando bacia Marco appassionatamente. "Finalmente hai raggiunto il tuo obiettivo... baciare quella che non bacia nessuno, mi vergogno...", gli sussurra la tronista che poi scappa. "Lo so, non dovrei farlo ma penso a Manfredi".



Ma quest'ultimo lascia lo studio rincorso dalla tronista: Manfredi non le vuole parlare e accetta di ritornare in trasmissione solo per parlare con Maria De Filippi. "O si è confusa o era ubriaca, meno male che le piacevo io... Abbiamo passato quattro mesi a parlare del bacio, che per lei era importante e poi baci un altro, quindi io non le interesso, basta", attacca. Il corteggiatore si chiude a riccio e non ne vuole più sapere di Giorgia. In molti però lo invitano a restare: "Non è detto che Marco sia la sua scelta, resta e lotta per conquistarla".