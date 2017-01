Star Wars conquista la televisione

foto Ufficio stampa 17:09 - Star Wars arriva sul piccolo schermo. Il produttore Rick McCallum ha finalmente confermato, per la gioia dei numerosi fan della saga stellare, che il progetto di una serie tv basata sul capolavoro di George Lucas è in fase di sviluppo. "Star Wars Underworld", questo il titolo provvisorio, andrà a colmare i 20 anni di vuoto che intercorrono tra l’Episodio III La Vendetta dei Sith e l'Episodio IV Una Nuova Speranza. arriva sul piccolo schermo. Il produttoreha finalmente confermato, per la gioia dei numerosi fan della saga stellare, che il progetto di una serie tv basata sul capolavoro di George Lucas è in fase di sviluppo. "", questo il titolo provvisorio, andrà a colmare i 20 anni di vuoto che intercorrono tra l’e l

Gli appassionati del film potranno quindi assistere alla crescita del giovane Luke Skywalker, dalla sua nascita fino alla scoperta del proprio destino da cavaliere Jedi. Non ancora in possesso di spade laser, quindi, Luke dovrà destreggiarsi su Tatooine utilizzando solo la fedelissima pistola blaster e qualche trucchetto da contrabbandiere.



McCullam non nasconde però le sue preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti: "E' molto difficile, stiamo cercando di utilizzare per gli episodi di un'ora effetti speciali simili a quelli prodotti per un film di due ore. In più dobbiamo farlo cercando di restare su un budget di 5 milioni di dollari".