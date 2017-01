Lella Costa: "Arie per le donne e la democrazia"

foto Ufficio stampa Correlati SESSO DEBOLE E FORTE 15:28 - Partecipa a "Zelig", ogni venerdì in prima serata su Canale 5, come ospite speciale con i suoi monologhi attorno alle donne e alla società, ma Lella Costa sbarca anche a teatro. In scena al Carcano di Milano fino al 29 gennaio "Arie". "Una raccolta di miei monologhi con la musica di Fresu e Bollani", spiega a Tgcom24 l'attrice. - Partecipa a ", ogni venerdì in prima serata su Canale 5, come ospite speciale con i suoi monologhi attorno alle donne e alla società, masbarca anche a teatro. In scena al Carcano di Milano fino al 29 gennaio "". "Una raccolta di miei monologhi con la musica di Fresu e Bollani", spiegal'attrice.

Torna di nuovo a "Zelig", quali sono state le impressioni lo scorso anno?

Meravigliose. 'Zelig' è una macchina da guerra straordinaria coordinata da Claudio Bisio, che conosco da tantissimi anni, capocomico dietro e davanti al palcoscenico. Paola Cortellesi è all'altezza e bravissima.



Cosa le piace dello show?

E' un palco enorme quello del Teatro degli Arcimboldi di Milano, ti esibisci davanti a 2500 spettatori paganti e ad altrettanti milioni a casa. Io cerco sempre di non guardare le telecamere, un po' perché non sono abituata e un po' perché mi concentro sul pubblico in sala come faccio sempre. Al solo pensiero di avere davanti la telecamera tremo...



Sarà anche a teatro con "Arie", di cosa parla?

Il titolo è ammiccante e ironico. Generalmente le arie sono le romanze d'opera invece proponiamo uno spettacolo antologico che racchiude il materiale accumulato in questi anni nei miei spettacoli.



Di cosa parlerà?

Di precariato ma anche di donne, della guerra che è una tematica a me cara. Ma non ci sarà l'attualità. Sono contraria a proporla in teatro perché un attimo dopo diventa vecchia. Sono più per volgere lo sguardo verso gli antichi ed imparare. Infatti termino con "Il Discorso agli Ateniesi" di Pericle del 461 a.C. dedicato al nostro Paese che è impaurito in questo momento.



Speranza per il futuro?

Solo se si riesce a mettere in relazione la politica con il bene comune. E' una realtà che esiste in piccoli Comuni dove ho tenuto degli spettacoli negli anni scorsi. Esistono comunità dove si partecipa, ci si indigna e si discute. La sperenza risiede dell'aggregazione superando le personali faziosità.



INFORMAZIONI Al Teatro Carcano di Milano da mercoledì 18 a domenica 29 gennaio Orari da martedì a sabato ore 20.30 – domenica ore 15.30 Prezzi poltronissima € 34 - balconata € 25 Per informazioni e prenotazioni 02/55181377 – 02/55181362

Andrea Conti