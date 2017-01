Il caso Straccia a "Quarto Grado"

foto Facebook 15:57 - Riparte venerdì 13 gennaio alle 21.10 su Rete 4 "Quarto grado", il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile e Sabrina Scampini. Al centro della puntata la misteriosa morte di Roberto Straccia. Il giovane ventiquattrenne, uscito il 14 dicembre per fare jogging, è stato ritrovato giorni dopo sugli scogli del litorale di Bari. Chi lo conosceva bene, però, non può credere e accettare l'ipotesi del suicidio. - Riparteallesu", il programma di approfondimento condotto da. Al centro della puntata la misteriosa morte di Roberto. Il giovane ventiquattrenne, uscito il 14 dicembre per fare jogging, è stato ritrovato giorni dopo sugli scogli del litorale di Bari. Chi lo conosceva bene, però, non può credere e accettare l'ipotesi del suicidio.

Il conduttore si occuperà anche dell'omicidio di Lucia Manca. Le ultime indiscrezioni sulla perizia parlano di morte per soffocamento, aprendo nuovi inquietanti scenari sulle ultime ore della donna.



Nel corso della trasmissione verrà trattato anche il misterioso caso del duplice omicidio di Vimercate, avvenuto lo scorso 3 gennaio. In un primo momento si è pensato ad un omicidio-suicidio, ma gli accertamenti hanno stabilito che la coppia è stata uccisa da numerosi colpi inferti da un oggetto non ancora identificato.



Salvo Sottile riferirà infine le ultime notizie sui casi di Yara Gambirasio e sull’apertura del processo per la morte di Sarah Scazzi.