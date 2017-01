"Il tredicesimo apostolo" vince la serata tv

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE IMMAGINI DAL SET 12:12 - Claudio Gioè e Claudia Pandolfi confermano il fiction di Canale 5 "share del 22.85%, vincono la serata degli ascolti tv. Quasi doppiando la partita di Coppa Italia Roma-Fiorentina in onda su Raiuno (12.94%). confermano il successo delladi Canale 5 " Il tredicesimo apostolo - Il prescelto " che con 6 milioni 66 mila telespettatori, pari ad unodelladegli. Quasiladi Cin onda su Raiuno (12.94%).

La nuova serie in sei puntate in onda su Canale 5 ogni mercoledì (sono stati trasmessi i primi due episodi) tiene sempre più incollati i telespettatori tra tensione e mistero. La storia ha come protagonisti un sacerdote con poteri speciali e una psiocologa che si trovano a indagare su fatti al confine tra fede e ragione, dove il paranormale irrompe in maniera prepotente.



Sempre su Canale 5 "Striscia la notizia" è il programma più visto della giornata con 7 milioni e 447 mila telespettatori, share del 27.62% sul target commerciale. Ma l'ammiraglia Mediaset prevale anche in seconda serata con il 20.02% (Raiuno 10.9%). Nell'intera giornata Mediaset conquista il 19.05% (Raiuno 17.06%) e anche a livello generale sono le reti Mediaset ad aggiudicarsi la prima serata con il 41.06% contro il 39.27% delle reti Rai, ma anche la seconda serata (Mediaset 42.09%, Rai 31.84%).



In seconda serata bene "Matrix": 1.103.000 spettatori totali, share del 14.22%, "The money drop" si aggiudica il preserale sul target commerciale con share del 24.59% e 4.587.000 spettatori. Su Italia 1, in prima serata per il film "I Fantastici 4 e Silver Surfer" 3.035.000 spettatori, share del 12.54%; in seconda serata, la sit-com in prima tv "Così fan tutte" registra 1.266.000 spettatori. Su Retequattro in prima serata il film "Pari e dispari" ottiene 2.027.000 telespettatori. Quanto ai canali tematici Mediaset: "Cartoonito", nel target di riferimento, bambini 4-7 anni, ha registrato nelle 24 ore share dell'8.07%.