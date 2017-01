Chiara Francini da "Colorado" al cinema

foto LaPresse Correlati IRONICA E SENSUALE 10:49 - Dal cinema alla tv e viceversa. Chiara Francini raccoglie i successi di "Tutti pazzi per amore" e "Colorado" e sogna che le "primeattrici" tornino prepotentemente al centro del cinema italiano, come confessa in una intervista a Sette. Di sé afferma: "Mi riconosco in quella poesia di Umberto Saba che dice che la donna è un po' bestia e un po' bambina eppure la ami". - Dal cinema alla tv e viceversa.raccoglie i successi di "" e "" e sogna che le "primeattrici" tornino prepotentemente al centro del cinema italiano, come confessa in una intervista a Sette. Di sé afferma: "Mi riconosco in quella poesia di Umberto Saba che dice che la donna è un po' bestia e un po' bambina eppure la ami".

Chiara tiene sempre presente l'insegnamento della madre: "Non sono veri probblemi se non sono mali che il prete ne goda" ossia "che non sono problemi veri se non inficiano la salute".



La giovane attrice ha le idee chiare sul cinema italiano: "Le primattrici italiane sono sempre d'appoggio ai mattatori maschili, Vorrei che le donne tornassero al centro. E dico 'tornassero' perché noi donne siamo coloro per le quali sono state scritte fin dall'antichità opere come 'La Divina Commedia'. Quindi lancio un appello a Muccino, Verdone, Virzì, Guadagnino, Avati, Amelio (il meraviglioso Amelio), Bellcchio, autori che sanno dirigere le donne, perché facciano uno sforzo in più".



E l'amore? "Non sono da bello e maledetto". Idee chiare e precise.