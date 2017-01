Buzzanca, un restauro imperfetto

Nel ruolo di tale Basilio Il restauratore (Raiuno domenica prima time), ex bravo poliziotto finito in galera per aver giustiziato gli assassini di moglie incinta, Buzzanca è addirittura superlativo; la cifra stilistica e la recitazione lo avvicinano ad alcuni personaggi di Moliere, peraltro da lui ben recitati in teatro. Ma un conto è Buzzanca, un conto è questo thriller intarsiato di venature esoteriche, di buchi di sceneggiatura che diventano voragini, d’attori zoppicanti nei dialoghi alla Moccia («si comincia col prestare i motorini e si finisce per regalerle il cuore») in cui il restauratore del titolo, toccando oggetti appartenuti ad altri “vede” futuri omicidi, suicidi, tentativi di sfigurare cantanti e li sventa con la forza dell’intima bontà dell’uomo.

Nel primo episodio, tra ispettori di polizia incazzosi, barboni estratti dalle macerie di una frana (gli crolla un palazzo intero addosso e il clochard, nulla, neanche un graffietto...) e poliziotte affascinate dal suo ciondolare, Buzzanca risolve due casi. Nel primo impedisce a un infermiere di suicidarsi gettandosi lui stesso nel Tevere, con citazione spudorata dell’angelo Clarence de La vita è meravigliosa; anche se -voragine di sceneggiatura- qui non si capisce come faccia a compiere tranquillamente effrazioni in case occupate, o come riesca a cogliere la moglie dell’aspirante suicida nell’atto di svaligiare una tabaccheria di Gratta&Vinci.

Il secondo caso gronda, se si vuole, di una banalità, ancora più molesta. Una cantante stronza ma bellissima, sfrutta la voce della sua corista, che tenta di sfregiarla con un portacipria alla soda caustica, ma un blackout fortunoso rivelarà la voce della corista sfruttata al mondo. A contorno una Martina Colombari al vapore acqueo nel ruolo della padrona del negozio di restauro.

Strano l’effetto di Paolo Calabresi qui nei panni del barista che, conteporaneamente, su Canale 5 fa lo sbirro in Distretto di polizia. Il restauratore ha fatto un buon 22%, ma Buzzanca dovrebbe toccare i copioni della prossima puntata per avere la “visione” del suicidio di una idea rovinata dalla fretta e dalla cattiva scrittura.