Gf, Monica cede al corteggiamento di Fabrizio

Che il feeling tra Fabrizio e Monica fosse in rapida ascesa era apparso evidente dalla loro relazione sempre più intima. Tra flirt nella sauna a suon di battutine e doppi sensi, ai dialoghi complici dove si confessavano il reciproco interesse, che la situazione arrivasse al dunque era solo questione di tempo. Adesso chissà come reagirà Martina, prima "vittima" di Fabrizio. Anche perché Fabrizio ha detto a Monica di non pensare assolutamente a "portarsela a letto, voglio prendere le cose con calma". Scrupoli che non si è fatto con Martina...





Intanto chi si gode le cose nella Casa è Daniel. Il sorriso sempre pronto e il fascino di chi rappresenta l'incontro magico fra due culture agli antipodi (la madre è francesce e il padre è kenyota). Così Daniel ha subito conquistato le ragazze della Casa. E davanti a tante attenzioni, come il massaggio alla schiena, il ragazzo non può che essere compiaciuto e "onorato".



