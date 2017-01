Spot tv riunisce nemiche di "Dynasty"

foto Da video 13:40 - Sono state acerrime nemiche in "Dynasty" e adesso le dive Joan Collins e Stephanie Beacham tornano a lavorare insieme, sempre per la tv. Sable e la perfida Alexis hanno infatti girato uno spot per pubblicizzare barrette al cioccolato. Le star della serie degli anni Ottanta sono dunque una di nuovo contro l'altra, riprendendo i ruoli che le hanno rese celebri. - Sono state acerrime nemiche in "" e adesso le divetornano a lavorare, sempre per lae la perfidahanno infatti girato uno spot per pubblicizzare barrette al cioccolato. Le star della serie degli anni Ottanta sono dunque una di nuovo contro l'altra, riprendendo i ruoli che le hanno rese celebri.

"Mi è piaciuto molto ricongiungermi a Stephanie - racconta la Collins - e recitare i ruoli delle dive per cui siamo diventate note". Joan appare in uno spogliatoio maschile e come alter ego di uno sportivo e dice: "Tu non sei tu quando hai fame". "Le riprese in uno spogliatoio maschile non sono esattamente un luogo tipico per me, ma è stata sicuramente divertente", prosegue l'attrice.



E poi ammette di essere realmente un'appassionata di cioccolata. Mentre un portavoce della casa di produzione della cioccolata ha detto che l'intera campagna si fonda sul far emergere la diva interiore di ognuno, quindi "cosa c'è di meglio che una simpatica parodia del ruolo di Joan Collis e di Stephanie Beacham?".