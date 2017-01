Thyago: "Da piccolo ero sfigato"

foto Ufficio stampa Correlati THYAGO "PALPA" ALL'ISOLA 13:48 - Per Thyago Alves, ex naufrago dell'Isola dei famosi, non si può dire che arrivare al successo sia stato facile. "Sembrava che il passatempo dei miei compagni fosse cercare di picchiarmi perché ero bello" ammette il modello. Le cose non sono migliorate neanche quando ha iniziato a fare il calciatore professionista a San Paolo. "Io vestivo e parlavo da campagnolo - confessa Thyago - mi sentivo davvero un alieno". - Per, ex naufrago dell', non si può dire che arrivare al successo sia stato facile. "Sembrava che il passatempo dei miei compagni fosse cercare di picchiarmi perché ero bello" ammette il modello. Le cose non sono migliorate neanche quando ha iniziato a fare ilprofessionista a San Paolo. "Io vestivo e parlavo da campagnolo - confessa Thyago - mi sentivo davvero un alieno".

Dopo aver abbandonato la carriera sportiva a causa di un infortunio, Alves decide di calcare le passerelle per aiutare la sua famiglia. Da quel momento inizia la sua ascesa nel mondo della moda, diventando in breve tempo ricercatissimo da stilisti e fotografi.



Sulla sua esperienza all' "Isola dei Famosi 8" ricorda: "Tutti pensano che sia un bluff, che lontano dalle telecamere di abbuffi di cibo. Niente di più falso, ho perso 15 chili". Thyago, che ha recentemente recitato nel film di Pieraccioni "Finalmente la felicità", traccia un bilancio della sua carriera e ammette: "La disciplina è fondamentale. Che tu sia sul set o in campo, solo con quella vai lontano".