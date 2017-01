Battuta sui sardi, Villaggio si scusa

foto LaPresse 11:14 - Dopo la bufera Paolo Villaggio si scusa ma difende Brontolo" su Raitre "Mi sembra paradossale tutto quello che sta succedendo - dice -. Se avessi voluto offendere i sardi, che conosco bene, avrei detto altre cose. Mi dispiace e mi scuso. Per punizione sono pronto ad andare vestito da francescano a farmi tutta la Sardegna a piedi". - Dopo la buferasi scusa ma difende la sua uscita sui pastori sardi che si accoppiano con le pecore pronunciata nel corso di "" su Raitre "Mi sembra paradossale tutto quello che sta succedendo - dice -. Se avessi voluto offendere i sardi, che conosco bene, avrei detto altre cose. Mi dispiace e mi scuso. Per punizione sono pronto ad andare vestito daa farmi tutta la Sardegna a piedi".

Il comico genovese è più stupito che dispiaciuto di quanto successo. Una battuta, non certamente riuscita, ha acatenato un polverone che mai si sarebbe aspettato. "Se avessi voluto offendere i sardi, che conosco bene, avrei detto altre cose, non una battuta vecchia su cose che Gavino Ledda raccontava 30 anni fa" spiega.



"Per punizione - continua - sono pronto ad andare in traghetto a Olbia e poi, vestito da francescano o da Gesù Cristo con le spine in testa, a farmi tutta la Sardegna a piedi e fermarmi ogni 500 metri a chiedere scusa per la battutaccia".



Villaggio poi abbandona il tono paradossale e torna serio per difendersi: "Non sono così vecchio e rincoglionito - sbotta -, è assurdo che la gente non abbia capito che si trattava solo di una battuta. Lasciamo stare le reazioni dei politici, i sardi non devono prendersela, era solo umorismo". I sardi, però, non l'hanno presa affatto bene e vogliono boicottare lo spettacolo del comico genovese in programma a Cagliari il 20 febbraio. ''Vorrà dire - conclude Villaggio - che farò un harakiri pubblico".