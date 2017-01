Casillo tra i finalisti di "SanremoSocial"

foto Ufficio stampa Correlati CASILLO IN "I BELONG TO YOU" 15:50 - Sono 60 i finalisti del concorso SanremoSocial su Facebook. Selezionati metà dalla Commissione artistica e metà dal numero dei voti accumulati in Rete ci sono delle sorprese. Andranno a Roma il 12 dicembre per le selezioni finali: Alessandro Casillo di "Io Canto", Davide Mogavero e Antonio Maggio di "X Factor", Simonetta Spiri e Cassandra De Rosa da "Amici", Erica Mou scoperta da Caterina Caselli e Bianca, new entry della scuderia Carosello. - Sono 60 i finalisti del concorso SanremoSocial su Facebook. Selezionati metà dalla Commissione artistica e metà dal numero dei voti accumulati in Rete ci sono delle sorprese. Andranno a Roma il 12 dicembre per le selezioni finali:scoperta da Caterina Caselli e, new entry della scuderia Carosello.

Dunque sono 60 i finalisti del concorso Web del Festival ripartiti metà tra i più votati del Web e l'altra metà selezionati dalla Commissione.



Tra i più amati del popolo Internet c'è Casillo con il brano inedito "E' Vero". Alessandro, attraverso il voto e il sostegno degli utenti del social network, è rientrato nei 30 artisti più votati, su oltre mille, e giovedì 12 gennaio parteciperà al SanremoSocial Day, la maratona musicale di 10 ore durante la quale i 60 finalisti si esibiranno davanti a Gianni Morandi e al gruppo d’ascolto composto dal Direttore Artistico Gianmarco Mazzi e da Gianmaurizio Foderaro e Silvia Notargiacomo per Radio1, Federica Gentile per Radio2, e Saverio Schiano Lomoriello per Facebook.



POLEMICHE SUL WEB ED ELIMINAZIONI

Intanto divampa la polemica in Rete su alcuni concorrenti che avrebbero mentito sull'età (quest'anno il limite massimo è stato spostato al ribasso a 28 anni) per presentarsi a SanremoSocial. L'organizzazione ha promesso di verificare e tranquillizza tutti perché "in occasione della partecipazione al SanremoSocial Day gli artisti dovranno presentare documentazione comprovante quanto dichiarato sul form di registrazione e il conseguente possesso dei requisiti".



Intanto il brano "Il segreto che sei" di Muskey è stato escluso da SanremoSocial "in quanto non risulta avere i requisiti di canzone nuova richiesti dal regolamento". Arianna, prima tra le riserve del "Gruppo d'ascolto" è così entrata in gara.



GLI ALTRI FINALISTI DI SANREMOSOCIAL

Gli altri finalisti sono: Vittorio Sisto, Champions, Dream, Cristina Zeta, Millionaire blonde, Maridà, Benedetta Giovagnini, Manuel Moscati, Virginia Gold, Maryam, Michelangelo, Dieci hp, HelEna, Power Frances, Gianfranko, Biondareff, Miss Maria, Carmelo Sorce, Selene Lungarella, Skills, Le Diverse Mode, Mariolina Mazzeo, Pietro Gabriele, Cecilia Cesareo, Alya, Vito Fasano, Stefania Bivone, Heliana, Giulia Anania, Bianca, Giovanni Caccamo, Celeste Gaia, Eighty, Dana Angi, Fabio De Martino, Elodea, Frail, Stefano Gelmini, Giovanni Block, Marco Guazzone, Thomas Moeschen, Julia Lenti, Arianna, Kiero, Andrea Maestrelli, Missa, Opera, Radiolondra, Paolo Simoni, Valentina Sofio, Telestar, Alessio Testa, Tommi e Lorenzo Vizzini.



Dopo i 30 artisti selezionati dal gruppo d'ascolto si esibiranno i 2 artisti vincitori di AreaSanremo, che hanno già conquistato il palco dell'Ariston. Ecco i nomi delle 9 "riserve": Carlo Barlozzo, Le Furie, Diego Esposito, Vigo, Jury, Andrea Nava, Davide Andretz, Silvia Caracristi e Antonella Grado.



CARONE CON DALLA TRA I POSSIBILI ARTISTI

I 6 giovani artisti scelti tra i finalisti di SanremoSocial verranno annunciati da Gianni Morandi sabato 14 gennaio. Domenica 15 gennaio si conosceranno, invece, i nomi dei 14 cantanti in gara nella sezione Artisti. Tra questi si fanno già i nomi di Pierdavide Carone, ex concorrente di "Amici" per il quale Lucio Dalla ha scritto una canzone. E' prevista la presenza del cantautore sul palco dell'Ariston ma in veste di direttore d'orchestra. Tra gli altri nomi più accreditati Emma Marrone con un brano scritto da Kekko dei Modà (con cui si è piazzata seconda con "Arriverà" lo scorso anno). Ma dovrebbero esserci anche Nina Zilli, Eugenio Finardi, Samuele Bersani, Francesco Renga e l'outsider Chiara Civello, talento jazz formatosi a Boston e New York.

Andrea Conti