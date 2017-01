Gf, la straordinaria "normalità" dei nuovi entrati

- Nella Casa deli nuovi entrati sono già diventati protagonisti. Mise al limite del, simpatia contagiosa e qualche gavettone hanno caratterizzato il primo giorno di. Sono in particolare loro due quelli che si sono messi più in evidenza. Tra belli e belle ora è il trionfo della normalità... o quasi.

Abituati ai fisici scolpiti e ai costumi da bagno striminziti della ragazze che hanno popolato fino a oggi la Casa, le rotondità dibalzano all'occhio. Che dire del pigiamone che sfoggia alla mattina o del costumone intero? Ma la sua simpatia è innegabile, e la siciliana la sfoggia mettendosi alla prova in una versione casereccia della "Corrida" Poi c'è. Le ciabattine fucsia con le piume di struzzo sono già diventate un "cult" assoluto. Ha dovuto subire un mega gavettone fattogli dagli altri ragazzi della Casa ma lui lo ha preso con il sorriso sulle labbra.Ma le mise curiose riguardano anche personaggi "insospettabili". Come la bellache sotto la doccia sfoggia una cuffia non propriamente cool. E di fronte ai fisici palestrati di, la "pancetta" diriporta una ventata di quotidianità nella Casa. Forse i nuovi non faranno parlare di sé per complicate liaison sentimentali, ma di sicuro ora la Casa è più umana e strappa qualche sorriso in più.