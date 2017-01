Boom per il ritorno di Michelle a "Striscia"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:40 - Eccellente esordio per il ritorno di Michelle Hunziker alla conduzione di "Striscia la Notizia" al fianco dello storico mattatore Ezio Greggio per l'ottava stagione consecutiva: lunedì 9 gennaio 2012, il Tg satirico di Antonio Ricci è risultato programma più visto della giornata con 7.661.000 telespettatori (pari al 24.82% di share). La puntata, ricca di scoop, ha raggiunto picchi che superano i 9 milioni di telespettatori (9.156.000 spettatori). - Eccellente esordio per il ritorno dialla conduzione di "" al fianco dello storico mattatoreper l'ottava stagione consecutiva: lunedì 9 gennaio 2012, il Tg satirico di Antonio Ricci è risultato programma più visto della giornata con 7.661.000 telespettatori (pari al 24.82% di share). La puntata, ricca di scoop, ha raggiunto picchi che superano i 9 milioni di telespettatori (9.156.000 spettatori).

Sul target 15-64 anni, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programma raggiunge il 28.04% di share, staccando di oltre 15 punti percentuali il programma di Raiuno “I Soliti Ignoti”. Il divario si incrementa nel target giovani (15-34 anni) in cui la trasmissione si attesta sul 28.64% di share, con una differenza di oltre 17 punti dal competitor Rai.



"Per me tornare a Striscia è come tornare a casa dopo un lungo viaggio - commenta Michelle -. Così è stato. In un anno di tour teatrale ho avuto la possibilità di girare l'Italia e incontrare il pubblico che ci segue. È stata un'esperienza intensa di emozioni e adesso finalmente ho riabbracciato la mia famiglia di Milano 2 e posso continuare a divertire il pubblico insieme al mio socio Ezio!".



"Michelle è un piatto di Knödel che ha il sapore dell'impepata di cozze - ribatte Ezio Greggio -, è Jennifer Lopez che parla come la Sconsy, è la Fracci che balla come John Travolta, è Mary Poppins che vola come Batman. È il nostro pannello solare: energia pulita! All’eolico ci penso io!".