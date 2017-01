Villaggio: "I sardi si accoppiano con le pecore". Poi chiede scusa: era solo una battutaccia

foto LaPresse 10:11 - Anche se da anni non veste più i panni di Fantozzi, Paolo Villaggio non ha mai rinunciato all'ironia. Ma l'ultima battuta potrebbe costargli davvero caro. Perché in tv, nella trasmissione di Raitre "Brontolo", si è lasciato scappare: "I sardi non fanno figli perché si accoppiano con le pecore". Apriti cielo. I pastori isolani non solo non hanno gradito, ma sono subito passati alle vie legali, querelando l'attore. - Anche se da anni non veste più i panni dinon ha mai rinunciato all'ironia. Ma l'ultimapotrebbe costargli davvero caro. Perché in tv, nelladi Raitre "", si è lasciato scappare: "Inon fanno figli perché sicon le". Apriti cielo. Inon solo non hanno gradito, ma sono subito passati alle, querelando l'attore.

Una bufera mediatica che adesso si porta dietro strascichi giudiziari. I pastori sardi sono infatti sul piede di guerra e hanno già dato mandato all'avvocato cagliaritano Anna Maria Busia di querelare Villaggio per le sue dichiarazioni.



"Chiederò una copia ufficiale del filmato andato in onda - ha annunciato il legale - poi solleciterò la Procura a valutare se vi siano ipotesi di reato". Più duro il governatore della Sardegna Ugo Cappellacci che attacca la Rai: "Il servizio pubblico, pagato dai cittadini, non può essere ridotto a veicolo di stupidità, volgarità e ignoranza".



Le scuse invece sono arrivate da parte del conduttore del programma, Oliviero Beha: "Mi scuso doverosamente con chi si è sentito offeso dalla battutaccia di Paolo Villaggio sui sardi, se non ho risposto seriamente a Villaggio e a quello che disgraziatamente diceva sulle pecore, mentre la trasmissione trattava questioni serissime della Sardegna e del resto d'Italia, il motivo è uno solo: ho giudicato in diretta, e la mia espressione e il modo in cui sono andato oltre subito testimoniano della mia buona fede".



E dopo le polemiche, arriva il "mea culpa" del comico genovese

''Mi sembra paradossale tutto quello che sta succedendo per una battuta pronunciata durante una trasmissione seria con politici in studio. Se avessi voluto offendere i sardi, che conosco bene, avrei detto altre cose, non una battuta vecchia su cose che Gavino Ledda raccontava 30 anni fa''. Così Paolo Villaggio, raggiunto telefonicamente dall'Ansa, interviene sulla bufera che lo ha coinvolto dopo la frase sui pastori sardi.



''Mi dispiace e mi scuso con i sardi. Per punizione sono pronto ad andare in traghetto a Olbia e poi, vestito da francescano o da Gesù Cristo con le spine in testa, a farmi tutta la Sardegna a piedi e fermarmi ogni 500 metri a chiedere scusa per la battutaccia''. Villaggio poi torna serio e si difende: ''Non sono così vecchio e rincoglionito, è assurdo che la gente non abbia capito che si trattava solo di una battuta. Lasciamo stare le reazioni dei politici, i sardi non devono prendersela, era solo umorismo''.



I sardi, però, non l'hanno presa affatto bene e vogliono boicottare lo spettacolo del comico genovese in programma a Cagliari il 20 febbraio. ''Vorrà dire - conclude Villaggio - che farò un harakiri pubblico''.