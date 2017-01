La Lohan nei panni di Liz

foto LaPresse Correlati LINDSAY, TRA ECCESSI E CARCERE

KATE WINSLET COME LIZ TAYLOR 13:21 - Dopo aver posato imitando Marilyn Monroe sulle pagine di "Playboy", Lindsay Lohan è in trattative per incarnare un'altra diva della storia del cinema, Liz Taylor. Il progetto è "Elizabeth & Richard: A Love Story", tv movie della Lifetime incentrato sulla storia d'amore tra Elizabeth Taylor e Richard Burton. - Dopo aver posato imitandosulle pagine di "",è in trattative per incarnare un'altra diva della storia del cinema,. Il progetto è "Elizabeth & Richard: A Love Story", tv movie della Lifetime incentrato sulla storia d'amore tra Elizabeth Taylor e Richard Burton.

Dopo i mille guai con la giustizia, per rientrare nel grande giro dello showbiz Lindsay sembra destinata a dover legare il suo nome a qualche personaggio celebre del passato. Inizialmente si era infatti pensato a lei come protagonista del film sulla pornostar Linda Lovelace; poi ha posato per "Playboy" nei panni di Marylin e adesso Liz.



Al momento si tratta solo di trattative ma per la Lohan potrebbe essere l'occasione giusta per tornare a far parlare di sé per motivi professionali e non per gli scandali della sua vita privata.