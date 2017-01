Denny Lodi: "Addio al mio sogno di Hollywood"

foto LaPresse 11:17 - Denny Lodi dopo la vittoria (nella sezione ballo) ad "Amici 2011" aveva ottenuto un contratto con una compagnia statunitense, ma una forte infiammazione alla spalla gli ha impedito di ballare e così è "sfumato il sogno americano". Il giovane talento racconta tutta la sua amarezza a "DiPiù Tv": "Mi sono dovuto accontentare di un giro turistico a Los Angeles e invece sognavo di fare la stessa strada di John Travolta...". dopo la vittoria (nella sezione ballo) ad "" aveva ottenuto un contratto con una compagnia statunitense, ma una forteallagli hadie così è "sfumato il sogno americano". Il giovane talento racconta tutta la sua amarezza a "": "Mi sono dovuto accontentare di un giro turistico a Los Angeles e invece sognavo di fare la stessa strada di...".

"Purtroppo negli Stati Uniti un dolore al tendine di cui soffro da anni - racconta Denny - è esploso obbligandomi a lasciare la compagnia che mi aveva ingaggiato".



Il ballerino quindi ha ripiegato su un giro turistico: "Sono stato sulla 'Walk of fame' di Hollywood e in quella di Beverly Hills, durante la passeggiata delle celebrità dove ci sono i calchi delle mani mi sono soffermato soprattutto sula mattonella con le impronte di Travolta, sogno di avere una carriera di successo come la sua...". E i prossimi impegni? "Prenderò parte a una tournée con i ballerini della Scala, se Maria De Filippi mi proponesse di tornare ad Amici accetterei con piacere".