Ricky Martin, prof caliente a "Glee"

Ad annunciarlo era stato lo stesso Ricky Martin, ma adesso arrivano le prime foto del cantante portoricano che irrompe nella terza stagione di "Glee". Ricky sarà un professore spagnolo e "caliente" e, soprattutto, sarà il protagonista di alcuni brani inediti. Compreso un duetto con Brittany. Per ora sulla sua partecipazione sono trapelati pochi dettagli, ma i protagonisti hanno già postato su Twitter le foto con la popstar.

Secondo una fonte Martin sarà "il professore più sexy dell’Ohio”, con una passione per la musica. Ed infatti, sembra che nell’episodio Martin si esibirà in due brani musicali che accenderanno l'entusiasmo dei fan.



Intanto, dopo le dichiarazioni di Kevin Reilly che annuncia alcuni tagli nella quarta stagione (sarbbe stata confermata solo Lea Michele), in due diverse interviste Chris Colfer e Cory Monteith annunciano il loro ritorno. I fan possono quindi stare tranquilli.