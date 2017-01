Claudio Bisio: "Zelig riparte con tante novità"

foto LaPresse Correlati I PROTAGONISTI DELLO SHOW 16:55 - "Zelig" riparte con tante novità (a partire dal ritorno di Ale e Franz) venerdì 13 in prima serata su Canale 5, ma Claudio Bisio - che sarà affiancato da Paola Cortellesi - assicura di non essere superstizioso. "L'emozione e la tensione si sentono", ammette il comico ospite del portale "Quimediaset.it" per rispondere alle domande inviate dagli spettatori. "Il nostro mestiere non dà sicurezze e speri sempre che la gente non si stanchi di te", assicura. - "" riparte con tante(a partire dal ritorno diin prima serata su Canale 5, ma- che sarà affiancato da- assicura di non essere superstizioso. "L'emozione e lasi sentono", ammette il comico ospite del portale "" per rispondere alle domande inviate dagli spettatori. "Il nostro mestiere non dà sicurezze e speri sempre che la gente non si stanchi di te", assicura.

Al suo nono anno televisivo la trasmissione si appresta a festeggiare la centesima puntata (quella di venerdì sarà la novantanovesima) e per l'occasione gli autori Gino e Michele assicurano che sarà "una puntata di particolare intensità e durata", con il ritorno sul palcoscenico di numerosi artisti che hanno fatto la storia del Cabaret italiano e in particolare di quello di Viale Monza, con una programmazione che durerà 25 minuti in più del previsto.



Sono numerose infatti le novità tra gli oltre 50 comici che si alterneranno sul palcoscenico del teatro degli Arcimboldi, ma anche molti ritorni importanti come quelli di Alex e Franz (mancavano da cinque anni e recupereranno lo sketch di 'Gin e Fizz'), dei Pali e Dispari, di Antonio Albanese e Alessandro Siani. Quest'anno, poi, la direzione di Canale 5 ha 'allungato' le puntate portandole dalle 12 della scorsa stagione a 15.



"Zelig ci sta particolarmente a cuore ed è per noi motivo di orgoglio - dice il direttore di Canale 5 Massimo Donelli -. Ci sono programmi per i quali si può stare assolutamente tranquilli e Zelig è uno di questi. Poi, come in un campionato di calcio, ci possono essere giornate belle e altre meno belle ma i conti si fanno sempre alla fine e siamo sicuri che saranno straordinari".