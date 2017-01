GF12, Yassine lascia la Casa

Si inizia con Alessia nella Casa con i concorrenti sin qui eliminati che ballano sulle note dei tormentone "Ai se eu te pego" . Il clima di festa però lascia subito spazio alla tensione. Ilenia e Floriana vengono infatti chiamate nell'Arena dei Sacrifici. Vengono fermate davanti a una porta e invitate a varcarla... Sorpresa! Sono fuori dalla Casa, in mezzo a centinaia di persone festanti. Per loro c'è una busta che devono portare in Casa.I ragazzi che popolano l'Arena sono tutti ragazzi che hanno fatto i provini per entrare al Gf. Alessia chiama in passerella Kevin, un personaggio a dir poco esuberante e pittoresco che più che amaredice di esserne posseduto. Per entrare nella Casa dovrà imparare uno stacchetto all'altezza di J.Lo...Intanto c'è da affrontare la rivalità tra. I due non si sono mai presi e il bacio che Yassine ha scambiato in piscina conè stata alla base delle rottura dell'amicizia tra il ragazzo e la ragazza. I due sono entrambi in nomination e nell'Rvm Amedeo afferma senza esitazione: "E' una sfida tra noi due, uno se ne deve andare".Ma è tempo di scoprire il secondo nuovo ingresso. E' un camionista. Arriva guidando e scende indossando una tuta e cappellino da autista. Ma sotto non sfuggono all'attenzione le scarpe con il tacco. Sotto la tuta c'è infatti la bellissima Valentina . Si presenta e racconta di aver incontratoai provini. "Ancora un poì e ci alzavamo le mani - dice -, le stavo per tirare una testata". Se il buongiorno si vede dal mattino... Valentina comunque entra tra la gioia dei ragazzi...Ora è il momento del primo verdetto della serata. Alessia annuncia il nome del primo tra i nominati che si è salvato. Il pubblico ha deciso di salvare. E subito dopo il ragazzo viene messo di fronte a. Viene ricostruita la rottura avvenuta tra loro in settimana. Entrambi sembrano irremovibili dalle loro posizioni. Intanto per Amedeo c'è una nuova busta che, questa volta, dovrà affrontare da solo nel Sottomarino. In cambio della busta però dovrà farsi carico di tre nomination. Lui accetta. Ma oltre il danno c'è anche la beffa. Perché nella busta c'è un messaggio del Grande Fratello che comunica ad Amedeo di aver invitato più volte la sua fidanzata ma lei ha sempre rifiutato perché non vuole incontrarlo.