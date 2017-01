Chef tv ruba al supermarket: arrestato

- No, non è stata una casualità. Perché, uno dei cuochi più famosi dellache ha costruito la sua fortuna con programmicome "", è stato sorpreso ain un supermercato ben cinque volte in 15 giorni. La refurtiva?, che però sono costate al celebre chef la galera. Certo, è stato subito rilasciato dopo aver pagato una ricca cauzione. Ma che figuraccia!

Il trucchetto di Worrall Thompson (autore di libri e proprietario di una catena di ristoranti) era quello di usare le casse self-service. E puntualmente ometteva di passare allo scanner alcuni dei prodotti nel carrello, nascondendoli in un sacchetto prima di dirigersi verso l'uscita. Ma lo chef è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del supermercato "Tesco" nell'Oxfordshire e non ha potuto negare l'evidenza.

Anzi, si è subito pentito per quel gesto "stupido e irresponsabile" che, tra l'altro, ha riguardato merce per un "bassissimo valore". E ha chiesto scusa: "Sono naturalmente devastato per la mia famiglia e per i miei amici che ora ho lasciato per cercare di curarmi. Non sono il primo ne sarò l'ultimo a fare qualcosa senza ragione, spero solo di riuscire a farmi perdonare in futuro".