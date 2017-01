Chace Crawford, incidente da paura

foto LaPresse 15:44 - Stavolta lo scivolone è stato causato da un cubetto di ghiaccio, la droga non c'entra. Chace Crawford ha infatti passato la notte di Capodanno in ospedale. Il protagonista di "Gossip Girl" era a Miami per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, ma è scivolato e si è procurato qualche ferita al viso. Forse con qualche cicatrice in più si calerà meglio nella parte di Nate Archibald, il bello e dannato della serie tv. - Stavolta loè stato causato da un cubetto di ghiaccio, la droga non c'entra.ha infatti passato la notte diin. Il protagonista di "Gossip Girl" era aper festeggiare l'arrivo del nuovo anno, ma è scivolato e si è procurato qualcheal. Forse con qualche cicatrice in più si calerà meglio nella parte di, il bello e dannato della serie tv.

Per fortuna tanta paura ma nessuna grave conseguenza per l'attore. Chace preso, dall'euforia dei festeggiamenti, ha calpestato un cubetto di ghiaccio ed è scivolato a testa in giù procurandosi ferite ed alcuni punti di sutura.



Non c'è dubbio, l'attore - che fino a qualche mese fa si lamentava di lavorare troppo ed essere per questo single - ha festeggiato il Capodanno con il botto.