Christina Aguilera: "Mi piaccio anche grassa"

11:28 - Da tempo Christina Aguilera è al centro di un acceso dibattito che ha come oggetto le sue curve, sempre più "floride". La cantante ha risposto una volta per tutte ai suoi detrattori durante un evento promozionale per "The Voice", il talent canoro in cui è giudice. "Ho un compagno che mi desidera, io stessa amo il mio corpo. Mio figlio è in salute e felice, mi importa solo questo" ha dichiarato la popstar.

Christina ha poi ricordato alle ragazze del cast quanto è importante volersi bene ed accettarsi per quello che si è. "Dovete essere donne forti, dovete riuscire dove volete e soprattutto dovete credere in voi stesse! Ed è una cosa particolarmente difficile nel campo dello show business", ha ribadito la Aguilera.



La cantante aveva già fatto parlare di sé in occasione degli American Music Awards 2011, quando si era presentata sul palco strizzata in un miniabito bianco, che conteneva a malapena le sue forme generose.



Già allora era apparsa lontana anni luce dalla sensuale teen-ager esplosa con "Genie in a bottle", ma con la sua ultima dichiarazione la popstar ha fugato ogni dubbio: non vuole più rientrare - letteralmente - nei panni di icona sexy.