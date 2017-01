foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati DIETRO LE QUINTE... 10:28 - "Italia's Got Talent" riaccende il sabato sera di Canale 5. Con il 23% di share e 5 milioni e 264 mila spettatori ottiene un ottimo risultato di audience. Milly Carlucci non balla più da sola, dopo anni di incontrato en plein si trova davanti ad un temibile competitor. Non solo. Sul target commerciale (15-64) la trasmissione Mediaset svetta al 25,93% mentre "Ballando con le stelle" si ferma al 19,62%. - "" riaccende il sabato sera di Canale 5. Con ildie 5 milioni e 264 mila spettatori ottiene un ottimo risultato di audience.non balla più da sola, dopo anni di incontrato en plein si trova davanti ad un. Non solo. Sul(15-64) lasvetta almentre "Ballando con le stelle" si ferma al 19,62%.

Ottimo risultato d'esordio dunque per la terza edizione del talentcondotto da Simone Annicchiarico e Belen Rodriguez , con i tre giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, che con il 23% di share segna 3 punti percentuali in più rispetto all'esordio della scorsa edizione e consegna al sabato di Canale 5 ben 5 milioni 300 mila telespettatori assenti ormai da qualche mese dalla rete Ammiraglia Mediaset.



"Ballando con le Stelle" , titanico e consolidato ultimo show del sabato Rai, ha forse incontrato chi può rallentare la sua corsa? Certamente il pubblico attivo 15-64 anni sceglie IGT, che sul target commerciale sfiora il 26% di share e stacca di oltre 6 punti il competitor (Ballando con le Stelle: 19,62% di share).



Durante la puntata si registrano due picchi eccezionali: alle 22.48 l'ascolto medio è di 7 milioni di telespettatori, mentre alle 24.30 in chiusura di puntata la share vola al 32.3%. Se si considera poi che mentre Italia's Got Talent ha come protagonisti emeriti sconosciuti, mentre "Ballando con le Stelle" mette in campo pluridecorati e pluriremunerati divi di tutte le discipline, la soddisfazione di Canale 5 è grande.