Francesca: "Volerò sempre basso"

foto LaPresse Correlati REGINETTA DI "X FACTOR" 15:02 - Alla fine ha sbaragliato la concorrenza della superfavorita Antonella e de I Moderni che a sorpresa sono arrivati secondi. Francesca Michielin, studentessa 16enne di Bassano del Grappa (Vicenza), ha trionfato a X Factor 5. "Seguirò l'insegnamento di Simona Ventura: volare bassi per schivare i sassi - rivela a Tgcom24 -. Per il cd di inediti vorrei collaborare ancora con Elisa". - Alla fine ha sbaragliato la concorrenza della superfavoritae deche a sorpresa sono arrivati secondi., studentessa 16enne di Bassano del Grappa (Vicenza), ha trionfato a X Factor 5. "Seguirò l'insegnamento di: volare bassi per schivare i sassi - rivela a-. Per il cd di inediti vorrei collaborare ancora con".

Determinata come Laura Pausini ("magari avessi la sua carriera"), Francesca è la nuova rivelazione della musica. Mai finita in ballottaggio, l'escalation di Francesca è stata inarrestabile fino alla presentazione della ballad "Distratto", scritta a quattro mani da Elisa con Roberto Casalino, lo stesso autore del tormentone "Non ti scordar mai di me" di Giusy Ferreri.



La canzone parla di amore, di un rapporto che sta per finire, del lasciarsi consapevolmente con la persona che distrattamente ha condiviso con te anche solo "un’ora, un giorno" di vita. La carica interpretativa della cantante ha convinto non solo i giudici ma anche i telespettatori che l'hanno premiata. Intanto l'Ep “Distratto” - che contiene oltre all'inedito omonimo i brani che Francesca ha interpretato nel corso del programma "Whole lotta love", "Someone like you" e "Higher ground" - scala la classifica iTunes.



Durante il programma hai cantato brani dei Red Hot Chili Peppers e Led Zeppelin, per poi presentarti con "Distratto" che sembra lontano dai due gruppi per stile musicale. Come mai?

Amo la musica in tutte le sue sfaccettature. Non credo ci siano distinzioni nette tra il rock e il pop nella misura in cui bisogna sempre aver coscienza di interpretare un testo. Se ci fate caso, al di là della melodia, 'Distratto' ha un testo molto rock.



Per interpretare al meglio la canzone pensavi al tuo fidanzato 20enne?

No, no. Non credo sia necessario attingere alla propria sfera privata per saper rendere al meglio una canzone. E' un mix di recitazione, grinta e volontà di crederci.



Sembravi molto sicura di te sul palco, sicura della vittoria?

E' solo impressione, avevo la giusta dose di paura che credo sia utile perché in qualche modo ti prepara nell'eventualità in cui le cose non dovessero andare bene.



Arisa prima dell'inizio della trasmissione ti ha definita un "fenomeno", poi all'ultima puntata ha detto che sei troppo giovane per il mercato discografico. Sei d'accordo?

Personalmente no. Si tiene in considerazione solo l'aspetto negativo della mia età quando, invece, credo che 16 anni siano gli anni giusti per crescere, viaggiare, sviluppare le conoscenze musicali e migliorare. Io mi sento pronta. Del resto il mondo della musica è pieno di artisti che hanno iniziato la carriera piccoli, basti pensare a Britney Spears o Michael Jackson.



Il tuo caposquadra Simona Ventura è stata a volte dura durante il tuo percorso dentro X Factor, qual è l'insegnamento che porterai sempre con te?

Simona ha fatto bene e io ho imparato tantissimo da lei. 'Volare sempre bassi per schivare i sassi' è un insegnamento che seguirò sempre.



Pronta per un album di inediti?

Sono un po' frastornata ma ci lavoreremo presto. Spero tanto che Elisa voglia collaborare ancora con me.



Elisa sul suo Facebook ti ha definita "un'emozione... una purezza", vi siete parlate?

Sì e sono molto felice che sia soddisfatta di me! Per me lei è la numero uno.



Quale interprete apprezzi particolarmente?

Mia Martini senza ombra di dubbio. Oltre sempre ad Elisa, naturalmente.

Andrea Conti