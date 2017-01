Gf, arrivano 6 nuovi concorrenti

Correlati QUANDO SI AMAVANO...

LA PAGINA FACEBOOK DEL GF 13:00 - Dopo la passione tra Martina e Fabrizio nella Casa del "Grande Fartello 12" cala il gelo. Tutta colpa delle attenzione del ragazzo nei confronti della sexy Monica. Intanto arrivano sei nuovi concorrenti (3 uomini e 3 donne). Non solo. Il reality celebra il 2012 con una grande festa. Amedeo è di nuovo di fronte a un bivio e alla nomination, riuscirà a spuntarla su Martina e Yassine?

La lite tra Fabrizio e Martina è furibonda. La bella torinese chiede una pausa di riflessione ma quando si accorge (imboccata da Vito) che il toscano nutre dell'interesse nei confronti della new entry Monica sfoga tutta la sua rabbia. Nella Casa, intanto, la brutta situazione che si è creata tra la (ex) coppia diventa motivo d'innumerevoli scontri tra Fabrizio e altri inquilini. A cominciare da Vito, al quale il toscano chiede delle spiegazioni: "Perché hai subito spifferato a Martina che volevo conoscere meglio Monica?".



Cosa accadrà, quali dinamiche scatteranno tra i nuovi e i vecchi concorrenti? Chi sarà più motivato a raggiungere l'obiettivo finale, il montepremi di 250mila euro? Una grande festa con tante novità, ma non saranno per tutti piacevoli sorprese: Amedeo sarà posto ancora di fronte ad un bivio. Negli ultimi giorni il concorrente napoletano si è mostrato rammaricato della scelta compiuta durante da scorsa puntata: non leggere la lettera della sua fidanzata, ma per lui Grande Fratello ha in serbo una nuova opportunità.



Chi, tra i tre nominati, dovrà abbandonare definitivamente il gioco e varcare la Porta Rossa, nonchè perdere la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale? Martina, divisa tra la passione per Fabrizio e l'imbarazzo che crede di aver suscitato alla sua famiglia, o i nemici giurati Yassine e Amedeo? Tra immuni e nominabili arriva anche la pesante giostra delle nomination, sempre più dura per gli inquilini della Casa ed, infine, la verifica della prova settimanale per assicurarsi il budget per la spesa.