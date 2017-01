Michelle Hunziker torna a "Striscia la Notizia"

- Da lunedì 9 gennaio Michelle Hunziker torna al timone del programma satirico "Striscia la Notizia", sostituendo Enzo Iacchetti, a fianco di Ezio Greggio. "Per me tornare a Striscia è come tornare a casa dopo un lungo viaggio". Queste le parole della conduttrice poco prima di rivederla sul bancone più popolare della Tv.

"In un anno di tour teatrale ho avuto la possibilità di girare l'Italia e incontrare il pubblico che ci segue. E' stata un'esperienza intensa di emozioni e adesso non vedo l'ora di andare ad abbracciare la mia famiglia di Milano 2 e divertire il pubblico insieme al mio socio Ezio!" Così Michelle Hunziker, reduce dai grandi successi dello spettacolo teatrale 'Mi scappa da ridere', commenta il suo rientro a "Striscia", eletto dagli italiani per il secondo anno consecutivo il programma Tv più credibile.

"Michelle - ha detto Ezio Greggio - è un piatto di Knodel che ha il sapore dell'impepata di cozze, è Jennifer Lopez che parla come la Sconsy, è la Fracci che balla come John Travolta, è Mary Poppins che vola come Batman. E' il nostro pannello solare: energia pulita! All'eolico ci penso io!".

Michelle ed Ezio, coppia perfettamente collaudata che ha debuttato nel varietà di Canale 5 nella stagione 2004/2005, sarà al timone del Tg satirico da lunedì 9 gennaio fino a fine marzo 2012.

Michelle Hunziker ha iniziato la sua carriera proprio debuttando con Antonio Ricci alla conduzione nell'edizione del 1996 di 'Paperissima sprint', programma che già allora metteva in risalto, oltre alla sua indiscutibile bellezza, quella simpatia e quell'ironia che da sempre la contraddistinguono e la fanno apprezzare dal pubblico italiano e internazionale.