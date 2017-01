18:05

- Michele Santoro ha negato che ci sia una trattativa in corso con il direttore generale della Rai, Lorenza Lei, per un suo ritorno nella televisione di Stato. "Se vorranno fare qualcosa - ha spiegato Santoro - la mia disponibilità è totale: io posso lavorare per la Rai o qualunque altro, ma non posso accettare il principio che ci siano persone che non possono esprimersi liberamente in tv".