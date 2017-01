Torna la natura selvaggia di "Wild"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:53 - Pronti per forti scariche di adrenalina, imprese estreme ed emozioni indimenticabili? Al via da martedì 10 gennaio in prima serata, le nuove 15 puntate di "Wild – Oltrenatura", il programma più "selvaggio" della tv, condotto da Fiammetta Cicogna. Come sempre storie incredibili provenienti da tutto il mondo, immagini spettacolari e tante le novità, a cominciare dalle missioni di sopravvivenza della conduttrice. - Pronti per forti scariche di adrenalina, imprese estreme ed emozioni indimenticabili? Al via da martedì 10 gennaio in prima serata, le nuove 15 puntate di "", il programma più "selvaggio" della tv, condotto da. Come sempreprovenienti da tutto il mondo,e tante le novità, a cominciare dalle missioni di sopravvivenza della conduttrice.

LE MISSIONI DI FIAMMETTA

Alla stregua di Grylls, Fiammetta Cicogna affronterà missioni di sopravvivenza negli ambienti più estremi. Dal ghiacciaio al deserto, dal bosco alle rapide, Fiammetta metterà a dura prova il suo spirito di adattamento, seguendo i consigli e adoperando gli strumenti forniti dalla guida Roberto Bruzzone. Ce la farà ad orientarsi, lanciarsi da una cascata? O ad accendere un fuoco?



I DINO-DOCUMENTARI

In esclusiva per l’Italia, inoltre, solo a "Wild-Oltrenatura" per la prima volta la natura selvaggia al tempo dei dinosauri. T-rex, triceratopo, brontosauro e le loro lotte quotidiane tra predatori e prede, tornano a rivivere e affascinare grandi e piccini, grazie ai documentari della Bbc realizzati in computer graphic.



I NUOVI "WILD FILE"

In questa V edizione, non mancheranno storie incredibili provenienti da tutto il mondo, filmati sconvolgenti e immagini spettacolari che ritraggono l’anima più inesplorata della natura. Sorvolando col parapendio, circondata da leoni, zebre, lemuri o rinoceronti, in una grotta o “surfando” in kite-skate, Fiammetta racconta e mostra nuovi avvincenti Wild file: attacchi animali, che siano di squali o formiche, spaventosi incidenti o calamità naturali talvolta devastanti. E ancora, la "bestiale" e crudele lotta per la sopravvivenza e gli ormai celebri Wild Shock, i filmati più sconcertanti sull’essere umano, colpito dalle patologie più rare del mondo o improvvisamente abbandonato agli istinti più incontrollati. Col supporto di un'équipe di esperti in materia, come zoologi, geologi e scienziati, la conduttrice sarà protagonista di incontri molto ravvicinati con creature selvatiche e pericolose, dalla tarantola alla tigre, dallo scimpanzé al serpente corallo, per raccontare di loro le curiosità più nascoste.



E GLI IMMANCABILI DI "WILD"

Anche quest’anno, si rinnova l'appuntamento con i documentaristi d'azione Bear Grylls e Steve Backshall, l'uno con imprese al limite dell'impossibile negli ambienti più impervi del pianeta (Sahara, Alaska, Hawaii), e l'altro nel suo studio virtuale per l’analisi degli animali più letali che esistano al mondo per l'uomo. Non mancheranno, certamente, la seguitissima Wild chart, la classifica riguardante i campioni della natura gli eventi naturali mozzafiato, e l’ingegnoso Wild quiz, per tentare di indovinare come andrà a finire una sequenza di un documentario.