Addio a Kerry McGregor di "X Factor Uk"

Si è spenta a 37 anni Kerry McGregor, cantante scozzese finalista dell'edizione 2007 di "X Factor Uk". La cantante è stata stroncata da un cancro alla vescica. Sharon Osbourne, sua capitana nella trasmissione e moglie di Ozzy, le è stata vicina fino all'ultimo. "Sono così triste - ha detto Sharon -. Amore e rispetto per lei e la sua famiglia".

La malattia le era stata diagnostica nel settembre del 2010 e l'aveva resa pubblica in una intervista nell'aprile del 2011, dopo aver fatto tre mesi di chemioterapia.



Pare che dovesse partecipare alla prossima edizione di "Britain's Got Talent" per un duetto con Susan Boyle. Non ha fatto in tempo. In compenso ha potuto realizzare il desiderio che aveva espresso in una intervista al "Sun" l'anno scorso. "Ci sono giorni in cui penso che non arriverò a Natale - aveva detto -, ma so che ce la farò. Voglio vedere mio figlio aprire i suoi regali, è il mio sogno".