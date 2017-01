Il ritorno della piccola Lucy di "Dallas"

foto Olycom Correlati CHARLENE TILTON IERI E OGGI 10:52 - Negli anni 80 è diventata celebre in tutto il mondo con il personaggio di Lucy, la piccola di casa Ewing nel serial "Dallas". Adesso a 54 anni Charlene Tilton torna alla ribalta partecipando al programma britannico "Dancing on ice", dove celebrità di ieri e di oggi si cimentano con i pattini sul ghiaccio. - Negli anni 80 è diventata celebre in tutto il mondo con il personaggio di, la piccola di casanel serial "". Adesso a 54 annitorna alla ribalta partecipando al programma britannico "Dancing on ice", dove celebrità di ieri e di oggi si cimentano con i pattini sul ghiaccio.

Chissà se oggi Charlene ha messo la testa a posto o è ancora la "pazzariella" di un tempo. Se il personaggio di Lucy era quello della ribelle di famiglia (studi interrotti, incinta dopo uno stupro, un matrimonio lampo con divorzio), anche Charlene all'epoca si fece notare posando nuda per "Playboy".



L'abbiamo vista poi nel 1994 in Italia protagonista del film di Ezio Greggio "Il silenzio dei prosciutti". Negli ultimi anni ha partecipato ad alcuni film, principalmente commedie adolescenziali. Adesso "Dancing on ice", e poi di nuovo come Lucy nel sequel di "Dallas", che arriverà sui teleschermi in estate.