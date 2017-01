Chris Noth: "Sex & The City? Un cancro"

foto Ap/Lapresse 18:03 - Chris Noth, che è diventato familiare al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Mr. Big in "Sex and The City", riserva parole al vetriolo per la serie targata HBO. L'attore ha infatti confessato all'Irish Times: "Sex and The City è un cancro: non potevi scappare dai media, non ho molto da dire su quello show, solo che è difficile per me tentare e scoprire nuovi modi di essere eccitati per SATC". , che è diventato familiare al grande pubblico per aver interpretato il personaggio diin "", riserva parole al vetriolo per la serie targata HBO. L'attore ha infatti confessato all': "Sex and The City è un cancro: non potevi scappare dai media, non ho molto da dire su quello show, solo che è difficile per me tentare e scoprire nuovi modi di essere eccitati per SATC".

L'attore cinquantasettenne, dopo che la serie ha chiuso i battenti nel 2004, ha cercato di scrollarsi di dosso l'appellativo di "fidanzato di Carrie Bradshaw" con altri prodotti televisivi di successo come "Law and Order" e "The Good Wife".



Attualmente Noth è impegnato nelle riprese di Titanic: Blood and Steel, in cui ricoprirà il ruolo di JP Morgan, un finanziatore del Titanic. Al suo fianco Neve Campbell, nei panni di una giornalista impegnata a documentare il viaggio inaugurale del transatlantico.



Nel cast anche volti noti al pubblico italiano: Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi e Valentina Corti saranno la famiglia Silvestri, emigranti italiani che vogliono andare in America a tentare la fortuna.