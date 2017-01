Ascolti boom per "Il tredicesimo apostolo"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Gioè,prete tra ragione e superpoteri

20:30 - Boom di ascolti per l'esordio della nuova serie di Canale 5 "Il tredicesimo apostolo - Il prescelto". La fiction con protagonisti Claudio Gioè e Claudia Pandolfi si è aggiudicata la prima serata con 7.103.000 telespettatori totali e il 30.99% di share sul target commerciale.

C'era grande attesa per questa serie che rompe gli schemi consolidati della fiction italiana. Una storia che vede protagonisti un sacerdote con poteri speciali e una psiocologa che si trovano a indagare su fatti al confine tra fede e ragione, dove il paranormale irrompe in maniera prepotente. Un'attesa che è stata ricompensata da un successo di grandi proporzioni.



Ma la giornata è stata tutta positiva per le reti Mediaset che si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore sul pubblico totale rispettivamente con 11.612.000 telespettatori (46.06% di share sul target commerciale), 5.169.000 telespettatori (43.00% di share sul target commerciale) e 4.219.000 telespettatori (40.73% di share sul target commerciale).



Su Italia 1, in prima serata, il film "Io vi dichiaro marito e marito", che ottiene 2.291.000 telespettatori totali, share del 9.92% sul target commerciale.



Su Retequattro, in prima serata, bene il primo appuntamento con la serie firmata Steven Spielberg e Tom Hanks, "The Pacific" che è stata seguita da 1.285.000 telespettatori totali nella prima parte e da 1.023.000 telespettatori totali nella seconda parte.



Sui canali tematici Mediaset da segnalare: Iris in prima serata con l'ottimo risultato per il film cult "Frankenstein Junior" con Gene Wilder è stato visto da 349.000 telespettatori totali con l'1.54% di share sul target commerciale. Cartoonito, nelle 24 ore nel suo target bambini 4-7anni ha registrato una share del 7.61%.