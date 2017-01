"Italia's Got Talent" riparte con Belen

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati DIETRO LE QUINTE... 12:25 - Sulla scia del grande successo delle prime due edizioni, sabato 7 gennaio torna in prima serata su Canale 5 "Italia's Got Talent". L'attesissima terza edizione vede schierati come sempre nel ruolo di giudici gli amatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Alla conduzione la nuova coppia formata da Simone Annicchiarico e Belen Rodriguez che si metteranno in gioco con simpatiche gag e si lasceranno coinvolgere nelle esibizioni. - Sulla scia del grande successo delle prime due edizioni,torna in prima serata su Canale 5 "". L'attesissima terza edizione vede schierati come sempre nel ruolo di giudici gli amatissimi. Alla conduzione la nuova coppia formata dache si metteranno in gioco con simpatichee si lasceranno coinvolgere nelle esibizioni.

Anche in questa terza stagione sono tantissimi i talenti che calcano il palco di "Italia’s Got Talent": maghi, poeti, mentalisti, cantanti, ballerini, contorsionisti, musicisti, acrobati, attori, equilibristi, scultori del ghiaccio, esperti nelle discipline più curiose ed originali come la pittura sull'acqua, la conoscenza degli inni nazionali di tutto il mondo, l'arte di comporre il difficilissimo "cubo di Rubik" in una manciata di secondi.



E ancora funamboli, ginnasti, artisti di strada, bykers, astrologi, comici, danzatrici acquatiche e burattinai. Gli artisti si presentano per la prima volta ai giudici direttamente sul palco, in modo da non influenzare le loro valutazioni prima dell'esibizione. Il punto di forza del programma, che può considerarsi come la summa di tutti i talent show, è la ricchezza delle proposte, la moltitudine dei generi di esibizione, delle tipologie di intrattenimento e di età dei partecipanti che trovano un’occasione per mostrare la loro libertà di espressione senza nessuna limitazione.



"Italia's Got Talent" è un format co-prodotto da Fascino P.g.t e Freemantle Media per Mediaset. E' scritto da: Barbara Cappi, Walter Corda, Mauro Monaco, Stefania Rosatto, Giona Peduzzi, Andrea Vicario, Luca Pellegrino. Scenografia, Mario Catalano. Luci, Franco Fratus. Costumi, Anahi Ricca. Regia, Paolo Carcano.