GF, Amedeo dà il benservito a Chiara

- Nella Casa delcon il nuovo anno sono aumentate le tensioni. Non solo le coppie sono entrate in crisi, ma adesso è deflagrata anche un'amicizia che sembrava solidissima, quella tra. Il ragazzo non ha digerito le insinuazioni della ragazza di averla salvata dallalunedì sera solo per farsi bello ed apparire come "l'eroe della Casa".

Lunedì sera, infatti, il napoletano, posto di fronte alla scelta nell'Arena dei sacrifici , ha scelto di non aprire la lettera inviatagli dalla fidanzata per salvaredalla nomination. Un atto di generosità che Chiara invece ha interpretato in modo diverso. Il confronto tra i due avviene in camera da letto. Lui le rinfaccia di aver sminuito l'importanza e la sincerità della sua decisione. Chiara, per parte sua, accusa il compagno di aver fatto quel gesto non per un vero affetto nei suoi confronti ma bensì con l'obiettivo di apparire l'eroe della Casa.Ad Amedeo l'ingratitudine e la bassezza delle insinuazioni su una sua certa mania di protagonismo fatte dalla coinquilina non vanno proprio giù e contrattaccata accusandola diper aver baciatoper puro divertimento. Alla luce dei fatti il napoletano non si fa problemi a dichiarare apertamente di stare rivalutando la sua decisione, della quale ammette di essersi pentito amaramente.Nonostante tutto Chiara sembra ferma nelle sue convinzioni e a questo punto Amedeo sbotta definitivamente. Dichiara di non volere aver niente a che fare coned incapaci di vivere serenamente un rapporto di amicizia e lascia la stanza avvertendo senza giri di parole la ragazza: "Non voglio più essere tuo amico". Per Chiara è un colpo inaspettato e crolla: per lei sono lacrime amarissime...