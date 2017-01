Scena osé in "Sherlock", scandalo alla Bbc

foto Da video 17:55 - Il primo episodio della seconda serie tv di "Sherlock", trasmessa dalla Bbc, già nel titolo ("A Scandal in Belgravia") annunciava una scia di polemiche. Che, puntualmente, sono arrivate. In prima serata Lara Pulver che interpreta Irene Adler (grande amore di Sherlock Holmes) è infatti apparsa senza veli. Così la rete è stata inondata da reclami di telespettatori imbufaliti che adesso chiedono che la scena osé venga tagliata almeno per le repliche. - Il primo episodio della seconda serie tv di "", trasmessa dalla Bbc, già nel titolo ("") annunciava una scia di. Che, puntualmente, sono arrivate. In prima seratache interpreta(grande amore di) è infatti apparsa senza veli. Così la rete è stata inondata da reclami di telespettatori imbufaliti che adesso chiedono che lavenga tagliata almeno per le repliche.

L'acclamatissimo serial trasporta ai giorni nostri le gesta del nonno di tutti i detective privati. Bene, la puntata incriminata era dedicata al grande amore di Holmes, Irene Adler, l'unica donna capace di tener testa in quanto sagacia all'impareggiabile segugio. Quando i due si incontrano per la prima volta Irene compare del tutto senza veli.



Un 'trucchetto' escogitato dalla rapace 'dominatrix' per confondere il maestro della deduzione - difficile infatti leggere un foglio bianco. E in effetti il colpo di teatro riesce. Sherlock (Benedict Cumberbatch) e il fido Watson (Martin Freeman) ci restano di sale. Così anche gli oltre 100 spettatori che hanno scritto alla Bbc per protestare. E per chiedere che almeno nelle repliche del weekend - in programma per 19 - la scena osé venga tagliata.



Ma la Bbc ha risposto picche. Visto i giorni di festa, non è chiaro, infatti, se le critiche siano piovute primo o dopo un infuocato articolo del "Daily Mail", il tabloid di area conservatrice del Regno Unito. E poi, fanno notare i sostenitori della Bbc, il nudo è di fatto un non-nudo. Grazie alle accorte inquadrature e alle studiatissime pose della Pulver, agli spettatori non sono state mostrate le parti intime dell'attrice.