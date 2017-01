Michelle Obama guest star di "iCarly"

foto Da video 15:03 - Dalla Casa Bianca alla tv. Michelle Obama sarà l'ospite speciale della puntata dello show per ragazzi "iCarly", che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 16 gennaio. Nell'episodio Mrs Obama incontra la protagonista della serie in occasione del compleanno del padre, colonnello dell'Air Force. Anche sul piccolo schermo, dunque, la First Lady ribadisce la gratitudine della Casa Bianca nei confronti dell'esercito. - Dalla Casa Bianca alla tv.sarà l'ospite speciale della puntata dello show per ragazzi "", che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 16 gennaio. Nell'episodio Mrs Obama incontra la protagonista della serie in occasione del compleanno del padre, colonnello dell'Air Force. Anche sul piccolo schermo, dunque, la First Lady ribadisce la gratitudine della Casa Bianca nei confronti dell'esercito.

Dopo aver ribadito a Carly l'ammirazione per il padre, Michelle si lascerà convincere dalla ragazzina a presenziare come ospite al web show che sta realizzando con i suoi amici.



Una First Lady davvero inedita quella che appare nella sit-com targata Nickelodeon, che si diverte tra i giovani, ballando scatenata.



La serie, seguitissima dai teen ager americani, è ambientata a Seattle e racconta le vicende della giovane Carly e dei suoi amici, impegnati nella realizzazione di "iCarly", un web show.