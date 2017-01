GF, "strage" di coppie nella Casa

Dopo la puntata di lunedì nella Casa le cose sono deflagrate per le coppie che si erano formate nelle ultime settimane. La prima a prendere atto della situazione è stata. Colpita dalle critiche dei compagni e preoccupata per la reazione dei genitori che avranno visto i video delle sue effusioni. Allo stesso tempo sono emersi i dubbi di fronte all'atteggiamento distaccato di Fabrizio. Lui d'altro canto le risponde che non intende lasciarsi andare e prima vuole conoscerla meglio. Alla fine, anche se il ragazzo si espone chiedendole scusa per averla "trascinata" in atteggiamenti sbagliati e dichiarandole un interesse sincero , lei afferma di volersi prendere "del tempo per sé", per pensare.Senon è del tutto convinto della scelta di Martina, Luca è completamente disperato dopo l'abbandono di. I due si affrontano per un chiarimento. Lole promette nuovamente che cercherà di cambiare, le chiede scusa per il comportamento degli ultimi giorni, ma lei è durissima. "Io non ti capisco, non mi fido più di te e non sono neanche sicura che tu mi piaccia al cento per cento. Di te mi piace solo una percentuale minima".Più tardi, mentrespiega la sua decisione alle amiche in giardino,si dispera in camera. Lacrime amarissime anche perché dettate non solo dalla rottura con Enrica, ma da una nuova discussione con Ilenia , che lo canzona e torna a ripetere che a suo parere lui è omosessuale. Lui crolla: ne fa una questione di principio, di valori e reputazione. Armando ascolta il suo sfogo ma gli dice che deve fare finta di niente perché se continua a dargli tutto questo potere, loro continueranno nella presa in giro.