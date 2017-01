Corona: "Non farò il carabiniere in una fiction"

foto Olycom 16:32 - "E' assolutamente una bufala, non c'e' proprio nessuna fiction e io non ho dato alcuna adesione". Così Fabrizio Corona smentisce drasticamente i rumors circolati nei giorni scorsi che lo vedrebbero protagonista di una fiction nei panni di un tenente dei carabinieri che indaga sulla pedofilia. Rumors che avevano scatenato le prosteste del Coisp, sindacato indipendente di Polizia. - "E' assolutamente una, non c'e' proprio nessuna fiction e io non ho dato alcuna adesione". Cosìsmentisce drasticamente i rumors circolati nei giorni scorsi che lo vedrebbero protagonista di una fiction nei panni di un tenente deiche indaga sulla pedofilia. Rumors che avevano scatenato le prosteste del, sindacato indipendente di Polizia.

La serie, che dovrebbe intitolarsi "Una vita spezzata", sarebbe basata sul rapimento e omicidio della piccola Graziella Mansi (avvenuto ad Andria nel 2000) che, nelle intenzioni del produttore e ideatore, il cantante neomelodico Enzo Di Napoli, dovrebbe "muovere un grosso nido d'api", andando a toccare un tema delicato come la pedofilia.



L'annuncio di Di Napoli di aver scelto come protagonista Corona non è piaciuta al segretario generale del Coisp, sindacato indipendente di Polizia, Franco Maccari. "Siamo certi che si tratta soltanto di una boutade natalizia, di un pesce d'aprile decisamente fuori stagione - ha affermato -: in ogni caso annunciamo fin da ora il boicottaggio di quella rete televisiva che dovesse mandare in onda una fiction televisiva con protagonista il signor Fabrizio Corona, indegnamente nei panni di un Carabiniere". E a giudicare dalle parole di Corona è stato esattamente questo: una boutade.