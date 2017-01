L'omaggio di Tgcom24 a Giorgio Bocca

17:50 - Scrittore e giornalista italiano, Giorgio Bocca, scomparso lo scorso 25 dicembre, è stato da tutti definito l’ultimo narratore dell’Italia, dalla seconda guerra mondiale fino ai nostri giorni. Tgcom24 ha voluto ricordarlo con uno speciale dal titolo “Giorgio Bocca in tv – il nostro omaggio”.

Gli archivi Mediaset si sono aperti e sono usciti filmati e immagini che vedono Bocca protagonista di trasmissioni delle reti Finivest, a partire dal 1983 quando ideò e condusse Prima pagina, Protagonisti, 2000 e dintorni, Il cittadino e il potere fino al ruolo di opinionista per i programmi come Dovere di cronaca e Dentro la notizia. E proprio da queste immagini di repertorio, lo speciale di Tgcom24 ha raccolto interviste a personaggi come Noberto Bobbio, Gianni Baget Bozzo, Francesco Alberoni, Ottavio Missoni, Monica Guerritore, Amanda Lear, Nils Liedholm e un giovane Gad Lerner, ma anche sue inchieste scottanti come quella nel 1989 sui falsi invalidi, sullo scandalo in Irpinia e l’affermarsi della Lega nel 1993. Immagini e racconti sono stati commentati da giornalisti ospiti in studio e in collegamento.

Ecco alcuni dei filmati andati in onda:



Giorgio Bocca intervista Eugenio Scalfari



Giorgio Bocca intervista Sergio Romano



Giorgio Bocca intervista Monica Guerritore



Giorgio Bocca intervista Amanda Lear

Giorgio Bocca intervista Nils Liedholm