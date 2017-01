Caterina: "Il mio GF l'ho già vinto"

E pensare che Grande Fratello per la giovane igienista dentale era iniziato con l'infatuazione per il rugbista romano Rudolf, un sentimento non corrisposto che l'ha fatta soffrire ma, presto archiviato, dopo l'ingresso del siciliano che le ha fatto perdere la testa e battere il cuore. "Adesso sono attaccata al televisore per guardarlo. Mi rassicura molto il fatto che posso vederlo anche tutti i giorni - spiega -. Passare da un rapporto simbiotico come quello che avevamo dentro al nulla è difficile, ma almeno io posso vederlo. Per lui sarà più difficile. Ma spero rimanga più a lungo possibile e possa vincere".



E dopo?

Dopo potremo iniziare il nostro rapporto all'esterno. La nostra è una storia vera, descrivibile solo con l'amore. Non si parla di cavolate, ma di sentimenti. Sono disposta a difendere la nostra storia con i denti e con le unghie.



Cosa ti porti via dalla tua esperienza al GF?

So benissimo il percorso che ho fatto all'interno della Casa e ne sono orgogliosa. Ho sbagliato, quando è accaduto mi sono presa le mie responsabilità e ho chiesto scusa. Almeno alle persone alle quale tenevo, per le altre non sprecavo nemmeno fiato.



Sei entrata dicendo che volevi conoscerti: ci sei riuscita?

Ho riconosciuto delle mie fragilità e delle debolezze che piano piano sono riuscita ad affrontare. Anche con l'aiuto di alcune persone splendide come Ilenia, che li dentro consideravo una sorta di sorella maggiore. Io ho un carattere tranquillo, non amo le urla e di fronte alle reazioni di alcune persone tendevo a rinchiudermi. Invece ho imparato a essere molto più diretta, a non aver paura di tirar fuori quello che avevo dentro.



Hai definito la tua storia con Armando come una storia d'amore. Cosa pensi delle altre coppie della Casa?

Non credo per nulla alla storia tra Fabrizio e Martina. Anzi, non la definisco nemmeno tale. Per lui è puramente attrazione fisica e sessuale, e in fondo anche per lei è così, durante la giornata non è che parlassero o si cercassero più di tanto.



Una coppia non vera ma che si è fatta molto notare...

Sì, e infatti ho tirato le orecchie a Martina, a cui voglio molto bene. Spero solo che Fabrizio non la faccia soffrire e non la prenda mai in giro. Già ora vedo che lei non sta molto bene.



E Luca ed Enrica invece?

Sinceramente non riesco più a stare dietro a loro. Credo al sentimento che prova lei per lui, ma in quanto a Enrica mi sembra ancora molto confusa. Gliel'ho anche chiesto direttamente cosa provasse per Luca e lei mi ha risposto che non lo sapeva. C'è un legame tra loro, ma non saprei proprio come definirlo.



Cosa ti aspetti adesso?

Non ne ho la più pallida idea. Ho sempre detto che non voglio abbandonare il mio lavoro ma ora sono ancora sotto shock, non mi rendo ancora conto di cosa sia la vita normale.



Tanto il tuo GF lo hai già vinto...

Sì, per un sacco di cose. Per l'amore, per mio padre, per la sfida con me stessa. E' stata un'esperienza che non dimenticherò mai e per la quale non posso dire altro che un semplice "grazie".



Massimo Longoni