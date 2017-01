Michelle Hunziker: "Ho sposato Striscia"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SEXY A "WETTEN, DASS...?" 13:51 - Da grande vorrebbe "essere Fiorello", e anche se i Cinepanettoni sono stati "un'esperienza bellissima", Michelle Hunziker ha sposato "Striscia la Notizia". La showgirl torna infatti al timone del tg satirico di Antonio Ricci con Ezio Greggio da lunedì 9 gennaio e al "Corriere della Sera" confessa: "Ho sposato Striscia, bisogna fidelizzare il pubblico con una cosa nella vita. Il pubblico sa che lì ti troverà sempre e per me lì è Striscia". - Da grande vorrebbe "essere", e anche se isono stati "un'esperienza bellissima",ha sposato "". La showgirlinfatti aldeldiconda lunedìe al "" confessa: "Ho sposato Striscia, bisogna fidelizzare il pubblico con una cosa nella vita. Il pubblico sa che lì ti troverà sempre e per me lì è Striscia".

"Striscia è sempre attuale - racconta Michelle - e non stanca mai come si vede dagli ascolti. Per me è una famiglia. Ricordo come se fosse ieri il primo giorno: carica di uno zaino emotivo di paure e ansie inutile".



La cosa che la colpisce di più di Ricci è la sua arte di essere leggero: "La vera natura di Ricci è che più è ingarbugliata la situazione, più è difficile, più lui si diverte. Entra e esce dal Tribunale per la quantità di cause - tutte vinte - che fanno a Striscia. Antonio ci sguazza nelle polemiche".



Mentre Greggio è l'unico collega con il quale vuole fare coppia: "Per me Striscia è Ezio, l'anno scorso era il settimo anno, hanno detto che saremmo andati in crisi. L'abbiamo superata. E' un grande amico". Dulcis in fundo, dell'uscita da Zelig la Hunziker ammette: "Ho deciso che dovevo fare altro. Solo una suicida come me poteva lasciare Zelig all'apice".